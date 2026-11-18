McCormick Aktie
WKN: 858250 / ISIN: US5797802064
|Frühes Investment
|
18.11.2026 16:03:47
S&P 500-Titel McCormick-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in McCormick von vor einem Jahr verloren
Vor 1 Jahr wurden McCormick-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 65,10 USD. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die McCormick-Aktie investiert hat, hat nun 153,610 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 17.11.2026 6 870,97 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 44,73 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 31,29 Prozent abgenommen.
Jüngst verzeichnete McCormick eine Marktkapitalisierung von 12,68 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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