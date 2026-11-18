Anleger, die vor Jahren in McCormick-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 1 Jahr wurden McCormick-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 65,10 USD. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die McCormick-Aktie investiert hat, hat nun 153,610 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 17.11.2026 6 870,97 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 44,73 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 31,29 Prozent abgenommen.

Jüngst verzeichnete McCormick eine Marktkapitalisierung von 12,68 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at