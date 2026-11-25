Bei einem frühen McCormick-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Am 25.11.2023 wurde die McCormick-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die McCormick-Aktie 66,44 USD wert. Bei einem McCormick-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,505 McCormick-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des McCormick-Papiers auf 49,03 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 73,80 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 26,20 Prozent.

Insgesamt war McCormick zuletzt 12,88 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at