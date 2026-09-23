S&P 500-Titel McCormick-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in McCormick von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren in McCormick-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr wurde die McCormick-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren McCormick-Anteile an diesem Tag 64,30 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1,555 McCormick-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 22.09.2026 auf 49,42 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 76,86 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 23,14 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte McCormick einen Börsenwert von 13,11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at