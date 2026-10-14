S&P 500-Titel McCormick-Aktie: So viel Verlust hätte ein McCormick-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Die McCormick-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 47,22 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 USD in die McCormick-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,118 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des McCormick-Papiers auf 44,64 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 94,54 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 5,46 Prozent.

Der Marktwert von McCormick betrug jüngst 12,16 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at