McCormick Aktie

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WKN: 858250 / ISIN: US5797802064

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Lukrative McCormick-Investition? 30.09.2026 16:03:40

S&P 500-Titel McCormick-Aktie: So viel Verlust hätte ein McCormick-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die McCormick-Aktie Investoren gebracht.

McCormick-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen McCormick-Anteile letztlich bei 75,64 USD. Bei einem McCormick-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 13,221 McCormick-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 29.09.2026 auf 48,40 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 639,87 USD wert. Mit einer Performance von -36,01 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

McCormick wurde am Markt mit 13,04 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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