S&P 500-Titel McCormick-Aktie: So viel Verlust hätte ein McCormick-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in McCormick-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Am 04.11.2021 wurden McCormick-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 81,31 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die McCormick-Aktie investierten, hätten nun 1,230 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 03.11.2026 58,89 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 47,88 USD belief. Damit wäre die Investition um 41,11 Prozent gesunken.

Zuletzt verbuchte McCormick einen Börsenwert von 13,15 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at