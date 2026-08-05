McCormick Aktie
WKN: 858250 / ISIN: US5797802064
|Profitable McCormick-Anlage?
|
05.08.2026 16:03:56
S&P 500-Titel McCormick-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in McCormick von vor 3 Jahren angefallen
Heute vor 3 Jahren wurden McCormick-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 87,34 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 114,495 McCormick-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen McCormick-Aktien wären am 04.08.2026 5 960,61 USD wert, da der Schlussstand 52,06 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 40,39 Prozent verkleinert.
Insgesamt war McCormick zuletzt 13,85 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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