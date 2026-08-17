S&P 500-Titel McKesson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in McKesson von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren McKesson-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 10 Jahren wurden McKesson-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 195,78 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 51,078 McKesson-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 14.08.2026 auf 869,00 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 44 386,56 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 343,87 Prozent.

Zuletzt ergab sich für McKesson eine Börsenbewertung in Höhe von 101,38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at