McKesson Aktie
WKN: 893953 / ISIN: US58155Q1031
|McKesson-Investment
|
16.11.2026 16:03:41
S&P 500-Titel McKesson-Aktie: So viel hätte eine Investition in McKesson von vor einem Jahr abgeworfen
McKesson-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die McKesson-Aktie bei 842,09 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 USD in die McKesson-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,119 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 130,96 USD, da sich der Wert eines McKesson-Papiers am 13.11.2026 auf 1 102,81 USD belief. Mit einer Performance von +30,96 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Jüngst verzeichnete McKesson eine Marktkapitalisierung von 127,14 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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