McKesson Aktie

McKesson für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 893953 / ISIN: US58155Q1031

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Frühes Investment 14.09.2026 16:03:46

S&P 500-Titel McKesson-Aktie: So viel hätten Anleger an einem McKesson-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in McKesson eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Das McKesson-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 167,70 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die McKesson-Aktie investierten, hätten nun 0,596 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 525,65 USD, da sich der Wert einer McKesson-Aktie am 11.09.2026 auf 881,51 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 425,65 Prozent angewachsen.

Am Markt war McKesson jüngst 102,51 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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