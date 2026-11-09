S&P 500-Titel McKesson-Aktie: So viel hätten Anleger an einem McKesson-Investment von vor 10 Jahren verdient

Investoren, die vor Jahren in McKesson-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem McKesson-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 141,68 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 70,582 McKesson-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 74 875,78 USD, da sich der Wert eines McKesson-Papiers am 06.11.2026 auf 1 060,84 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +648,76 Prozent.

McKesson wurde am Markt mit 122,78 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at