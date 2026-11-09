McKesson Aktie
WKN: 893953 / ISIN: US58155Q1031
|Performance unter der Lupe
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09.11.2026 16:03:45
S&P 500-Titel McKesson-Aktie: So viel hätten Anleger an einem McKesson-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem McKesson-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 141,68 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 70,582 McKesson-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 74 875,78 USD, da sich der Wert eines McKesson-Papiers am 06.11.2026 auf 1 060,84 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +648,76 Prozent.
McKesson wurde am Markt mit 122,78 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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