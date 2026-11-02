S&P 500-Titel McKesson-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in McKesson von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen McKesson-Investment gewesen.

Die McKesson-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die McKesson-Aktie an diesem Tag bei 218,93 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die McKesson-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4,568 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der McKesson-Aktie auf 994,58 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 542,91 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 354,29 Prozent erhöht.

Alle McKesson-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 116,14 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at