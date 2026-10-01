Medtronic Aktie

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WKN DE: A14M2J / ISIN: IE00BTN1Y115

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Hochrechnung 01.10.2026 10:03:17

S&P 500-Titel Medtronic-Aktie: Hätte sich eine Anlage in Medtronic von vor 10 Jahren gelohnt?

Vor Jahren Medtronic-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Medtronic-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 86,40 USD. Bei einem Medtronic-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,157 Medtronic-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 30.09.2026 auf 86,29 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 99,87 USD wert. Damit wäre die Investition 0,13 Prozent weniger wert.

Der Börsenwert von Medtronic belief sich zuletzt auf 111,21 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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