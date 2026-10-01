Medtronic Aktie
WKN DE: A14M2J / ISIN: IE00BTN1Y115
|Hochrechnung
|
01.10.2026 10:03:17
S&P 500-Titel Medtronic-Aktie: Hätte sich eine Anlage in Medtronic von vor 10 Jahren gelohnt?
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Medtronic-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 86,40 USD. Bei einem Medtronic-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,157 Medtronic-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 30.09.2026 auf 86,29 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 99,87 USD wert. Damit wäre die Investition 0,13 Prozent weniger wert.
Der Börsenwert von Medtronic belief sich zuletzt auf 111,21 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Medtronic PLC
|
20:04
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 nachmittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
18:01
|Donnerstagshandel in New York: S&P 500 präsentiert sich am Mittag leichter (finanzen.at)
|
16:02
|Pluszeichen in New York: S&P 500 verbucht zum Start des Donnerstagshandels Zuschläge (finanzen.at)
|
10:03
|S&P 500-Titel Medtronic-Aktie: Hätte sich eine Anlage in Medtronic von vor 10 Jahren gelohnt? (finanzen.at)
|
30.09.26
|Verluste in New York: S&P 500 gibt zum Ende des Mittwochshandels nach (finanzen.at)
|
30.09.26
|Börse New York in Grün: S&P 500 mit Gewinnen (finanzen.at)
|
30.09.26
|Optimismus in New York: S&P 500 liegt im Plus (finanzen.at)
|
30.09.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 legt zum Start des Mittwochshandels zu (finanzen.at)
Analysen zu Medtronic PLC
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Medtronic PLC
|76,54
|-0,08%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow stabil -- ATX schließt tief im Minus -- DAX verliert Kampf um 25.000-Punkte-Marke -- Nikkei schlussendlich beflügelt - kein Handel in China und Hongkong
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag mit Verlusten. Der deutsche Aktienmarkt notierte tiefer. Der US-Leitindex bewegt sich seitwärts. An den Börsen in Asien waren am Donnerstag erneut positive Vorzeichen zu beobachten.