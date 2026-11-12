Medtronic Aktie

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WKN DE: A14M2J / ISIN: IE00BTN1Y115

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Frühe Anlage 12.11.2026 10:03:23

S&P 500-Titel Medtronic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Medtronic von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Medtronic eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Medtronic-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 70,68 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die Medtronic-Aktie investierten, hätten nun 1,415 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 11.11.2026 auf 101,61 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 143,76 USD wert. Damit wäre die Investition um 43,76 Prozent gestiegen.

Medtronic erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 130,09 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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