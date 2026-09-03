Medtronic Aktie

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WKN DE: A14M2J / ISIN: IE00BTN1Y115

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Medtronic-Anlage 03.09.2026 10:04:02

S&P 500-Titel Medtronic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Medtronic-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Medtronic-Aktie gebracht.

Vor 10 Jahren wurde das Medtronic-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 87,32 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 114,521 Medtronic-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10 556,57 USD, da sich der Wert eines Medtronic-Anteils am 02.09.2026 auf 92,18 USD belief. Mit einer Performance von +5,57 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Medtronic erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 117,78 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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