S&P 500-Titel Medtronic-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Medtronic-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Medtronic-Aktie gebracht.

Am 15.10.2023 wurden Medtronic-Anteile an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Medtronic-Anteile 71,96 USD wert. Bei einem Medtronic-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 138,966 Medtronic-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Medtronic-Aktie auf 94,23 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 094,77 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 30,95 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Medtronic bezifferte sich zuletzt auf 119,05 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at