Medtronic Aktie
WKN DE: A14M2J / ISIN: IE00BTN1Y115
|Performance im Blick
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19.11.2026 10:03:23
S&P 500-Titel Medtronic-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Medtronic-Investment von vor 5 Jahren verloren
Das Medtronic-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Medtronic-Anteile an diesem Tag bei 117,22 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 8,531 Medtronic-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 859,24 USD, da sich der Wert eines Medtronic-Papiers am 18.11.2026 auf 100,72 USD belief. Aus 1 000 USD wurden somit 859,24 USD, was einer negativen Performance von 14,08 Prozent entspricht.
Der Börsenwert von Medtronic belief sich zuletzt auf 131,06 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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