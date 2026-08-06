Medtronic Aktie
WKN DE: A14M2J / ISIN: IE00BTN1Y115
|Langfristige Anlage
|
06.08.2026 10:03:55
S&P 500-Titel Medtronic-Aktie: So viel Verlust hätte ein Medtronic-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Medtronic-Papier statt. Der Schlusskurs der Medtronic-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 87,09 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 11,482 Medtronic-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 987,37 USD, da sich der Wert eines Medtronic-Papiers am 05.08.2026 auf 85,99 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 1,26 Prozent abgenommen.
Zuletzt verbuchte Medtronic einen Börsenwert von 110,32 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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