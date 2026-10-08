Medtronic Aktie
WKN DE: A14M2J / ISIN: IE00BTN1Y115
|Frühes Investment
|
08.10.2026 10:03:23
S&P 500-Titel Medtronic-Aktie: So viel Verlust hätte ein Medtronic-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Das Medtronic-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Medtronic-Anteile betrug an diesem Tag 97,87 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Medtronic-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 10,218 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Medtronic-Aktie auf 85,51 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 873,71 USD wert. Damit wäre die Investition 12,63 Prozent weniger wert.
Alle Medtronic-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 111,35 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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