Medtronic Aktie

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WKN DE: A14M2J / ISIN: IE00BTN1Y115

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Frühes Investment 08.10.2026 10:03:23

S&P 500-Titel Medtronic-Aktie: So viel Verlust hätte ein Medtronic-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren Medtronic-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Das Medtronic-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Medtronic-Anteile betrug an diesem Tag 97,87 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Medtronic-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 10,218 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Medtronic-Aktie auf 85,51 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 873,71 USD wert. Damit wäre die Investition 12,63 Prozent weniger wert.

Alle Medtronic-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 111,35 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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