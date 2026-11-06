Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|Langfristige Anlage
|
06.11.2026 16:03:45
S&P 500-Titel Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Meta Platforms (ex Facebook)-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurde die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 120,75 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,828 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Meta Platforms (ex Facebook)-Papiers auf 605,08 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 501,10 USD wert. Damit wäre die Investition 401,10 Prozent mehr wert.
Der Börsenwert von Meta Platforms (ex Facebook) belief sich zuletzt auf 1,61 Bio. USD. Ihren ersten Handelstag begann die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 38,00 USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)
|06.11.26
|Meta Platforms Outperform
|Bernstein Research
|26.10.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|23.10.26
|Meta Platforms Overweight
|Barclays Capital
|22.10.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|22.10.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|Meta Platforms Outperform
|Bernstein Research
|26.10.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|23.10.26
|Meta Platforms Overweight
|Barclays Capital
|22.10.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|22.10.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|Meta Platforms Outperform
|Bernstein Research
|26.10.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|23.10.26
|Meta Platforms Overweight
|Barclays Capital
|22.10.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|22.10.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Meta Platforms (ex Facebook)
|549,20
|1,67%
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