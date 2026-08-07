Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|Meta Platforms (ex Facebook)-Anlage unter der Lupe
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07.08.2026 16:03:45
S&P 500-Titel Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Meta Platforms (ex Facebook)-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Das Meta Platforms (ex Facebook)-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Meta Platforms (ex Facebook)-Papier 363,51 USD wert. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie investierten, hätten nun 27,510 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 06.08.2026 16 227,89 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 589,90 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 62,28 Prozent vermehrt.
Meta Platforms (ex Facebook) wurde am Markt mit 1,50 Bio. USD bewertet. Der Erstkurs des Meta Platforms (ex Facebook)-Anteils belief sich damals auf 38,00 USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|30.07.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|30.07.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|30.07.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Meta Platforms (ex Facebook)
|513,80
|0,49%
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