Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|Langfristige Investition
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30.10.2026 16:03:40
S&P 500-Titel Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Meta Platforms (ex Facebook)-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Meta Platforms (ex Facebook)-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Meta Platforms (ex Facebook)-Anteile 323,57 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Meta Platforms (ex Facebook)-Papier investiert hätte, hätte er nun 30,905 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 29.10.2026 auf 624,52 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 19 300,92 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 93,01 Prozent gesteigert.
Alle Meta Platforms (ex Facebook)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,59 Bio. USD. Der erste festgestellte Kurs eines Meta Platforms (ex Facebook)-Anteils lag damals bei 38,00 USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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|Meta Platforms (ex Facebook)
|550,90
|-0,56%
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