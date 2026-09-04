Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|Langfristige Anlage
|
04.09.2026 16:03:37
S&P 500-Titel Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Meta Platforms (ex Facebook) von vor 5 Jahren abgeworfen
Meta Platforms (ex Facebook)-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Meta Platforms (ex Facebook)-Papier bei 376,26 USD. Bei einem Meta Platforms (ex Facebook)-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,266 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 03.09.2026 162,30 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 610,68 USD belief. Mit einer Performance von +62,30 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der Meta Platforms (ex Facebook)-Wert an der Börse wurde auf 1,51 Bio. USD beziffert. Zum Börsendebüt der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wurde der Erstkurs mit 38,00 USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)
|27.08.26
|Meta Platforms Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.08.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|30.07.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Meta Platforms Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.08.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|30.07.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Meta Platforms Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.08.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|30.07.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Meta Platforms (ex Facebook)
|531,40
|0,99%
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