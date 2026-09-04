Meta Platforms Aktie

Meta Platforms für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027

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Langfristige Anlage 04.09.2026 16:03:37

S&P 500-Titel Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Meta Platforms (ex Facebook) von vor 5 Jahren abgeworfen

S&P 500-Titel Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Meta Platforms (ex Facebook) von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien verdienen können.

Meta Platforms (ex Facebook)-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Meta Platforms (ex Facebook)-Papier bei 376,26 USD. Bei einem Meta Platforms (ex Facebook)-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,266 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 03.09.2026 162,30 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 610,68 USD belief. Mit einer Performance von +62,30 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Meta Platforms (ex Facebook)-Wert an der Börse wurde auf 1,51 Bio. USD beziffert. Zum Börsendebüt der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wurde der Erstkurs mit 38,00 USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Valeriya Zankovych / Shutterstock.com

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27.08.26 Meta Platforms Buy Goldman Sachs Group Inc.
03.08.26 Meta Platforms Buy Jefferies & Company Inc.
30.07.26 Meta Platforms Kaufen DZ BANK
30.07.26 Meta Platforms Buy UBS AG
30.07.26 Meta Platforms Outperform RBC Capital Markets
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Meta Platforms (ex Facebook) 531,40 0,99% Meta Platforms (ex Facebook)

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