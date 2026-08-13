S&P 500-Titel MetLife-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MetLife von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in MetLife eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der MetLife-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 35,62 USD. Bei einem MetLife-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,807 MetLife-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 12.08.2026 auf 96,66 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 271,34 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 171,34 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von MetLife bezifferte sich zuletzt auf 61,60 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at