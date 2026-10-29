S&P 500-Titel MetLife-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MetLife-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

MetLife-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die MetLife-Aktie an diesem Tag 62,80 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in die MetLife-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 159,236 MetLife-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des MetLife-Papiers auf 99,64 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15 866,24 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 58,66 Prozent.

Alle MetLife-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 63,42 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at