S&P 500-Titel MetLife-Aktie: So viel Gewinn hätte eine MetLife-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in MetLife-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Die MetLife-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 62,41 USD. Bei einem MetLife-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 160,231 MetLife-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.08.2026 gerechnet (96,52 USD), wäre die Investition nun 15 465,47 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 54,65 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von MetLife bezifferte sich zuletzt auf 60,92 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at