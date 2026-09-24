MetLife Aktie

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WKN: 934623 / ISIN: US59156R1086

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Rentables MetLife-Investment? 24.09.2026 16:03:43

S&P 500-Titel MetLife-Aktie: So viel Gewinn hätte eine MetLife-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren MetLife-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades MetLife-Anteilen an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die MetLife-Aktie bei 64,42 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 1,552 MetLife-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 23.09.2026 150,88 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 97,20 USD belief. Mit einer Performance von +50,88 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Jüngst verzeichnete MetLife eine Marktkapitalisierung von 60,90 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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