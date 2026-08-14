Mettler-Toledo International Aktie

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WKN: 910553 / ISIN: US5926881054

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Mettler-Toledo International-Performance im Blick 14.08.2026 10:03:41

S&P 500-Titel Mettler-Toledo International-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Mettler-Toledo International von vor 10 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Mettler-Toledo International-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Mettler-Toledo International-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Mettler-Toledo International-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 399,93 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,250 Mettler-Toledo International-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 13.08.2026 auf 1 430,76 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 357,75 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 257,75 Prozent gleich.

Der Marktwert von Mettler-Toledo International betrug jüngst 28,87 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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