Mettler-Toledo International Aktie
WKN: 910553 / ISIN: US5926881054
|Lohnender Mettler-Toledo International-Einstieg?
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09.10.2026 10:04:05
S&P 500-Titel Mettler-Toledo International-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Mettler-Toledo International von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Mettler-Toledo International-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 417,00 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Mettler-Toledo International-Aktie investiert hätte, hätte er nun 23,981 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 36 677,70 USD, da sich der Wert eines Mettler-Toledo International-Papiers am 08.10.2026 auf 1 529,46 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 266,78 Prozent gleich.
Der Marktwert von Mettler-Toledo International betrug jüngst 30,74 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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