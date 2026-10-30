Mettler-Toledo International Aktie
WKN: 910553 / ISIN: US5926881054
|Lukratives Mettler-Toledo International-Investment?
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30.10.2026 10:03:36
S&P 500-Titel Mettler-Toledo International-Aktie: So viel hätte eine Investition in Mettler-Toledo International von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Mettler-Toledo International-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Mettler-Toledo International-Anteile bei 1 480,88 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 6,753 Mettler-Toledo International-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 29.10.2026 auf 1 718,61 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 605,33 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 16,05 Prozent vermehrt.
Mettler-Toledo International war somit zuletzt am Markt 34,46 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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