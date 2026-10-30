S&P 500-Titel Mettler-Toledo International-Aktie: So viel hätte eine Investition in Mettler-Toledo International von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Mettler-Toledo International eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Mettler-Toledo International-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Mettler-Toledo International-Anteile bei 1 480,88 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 6,753 Mettler-Toledo International-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 29.10.2026 auf 1 718,61 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 605,33 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 16,05 Prozent vermehrt.

Mettler-Toledo International war somit zuletzt am Markt 34,46 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at