Mettler-Toledo International Aktie

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WKN: 910553 / ISIN: US5926881054

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Profitable Mettler-Toledo International-Anlage? 06.11.2026 10:03:30

S&P 500-Titel Mettler-Toledo International-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Mettler-Toledo International-Investment von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Mettler-Toledo International gewesen.

Vor 10 Jahren wurden Mettler-Toledo International-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Mettler-Toledo International-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 420,46 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Mettler-Toledo International-Aktie investiert, befänden sich nun 0,238 Mettler-Toledo International-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 1 679,08 USD gerechnet, wäre die Investition nun 399,34 USD wert. Mit einer Performance von +299,34 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Insgesamt war Mettler-Toledo International zuletzt 34,54 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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