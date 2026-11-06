Mettler-Toledo International Aktie
WKN: 910553 / ISIN: US5926881054
|Profitable Mettler-Toledo International-Anlage?
|
06.11.2026 10:03:30
S&P 500-Titel Mettler-Toledo International-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Mettler-Toledo International-Investment von vor 10 Jahren verdient
Vor 10 Jahren wurden Mettler-Toledo International-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Mettler-Toledo International-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 420,46 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Mettler-Toledo International-Aktie investiert, befänden sich nun 0,238 Mettler-Toledo International-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 1 679,08 USD gerechnet, wäre die Investition nun 399,34 USD wert. Mit einer Performance von +299,34 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Insgesamt war Mettler-Toledo International zuletzt 34,54 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Mettler-Toledo International Inc.
Analysen zu Mettler-Toledo International Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Mettler-Toledo International Inc.
|1 542,00
|3,49%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.