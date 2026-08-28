Mettler-Toledo International Aktie
WKN: 910553 / ISIN: US5926881054
|Mettler-Toledo International-Investment im Blick
|
28.08.2026 10:03:39
S&P 500-Titel Mettler-Toledo International-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Mettler-Toledo International-Investment von vor 3 Jahren verdient
Vor 3 Jahren wurde die Mettler-Toledo International-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 1 181,70 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Mettler-Toledo International-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8,462 Mettler-Toledo International-Aktien. Die gehaltenen Mettler-Toledo International-Papiere wären am 27.08.2026 11 910,21 USD wert, da der Schlussstand 1 407,43 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 19,10 Prozent zugenommen.
Der Börsenwert von Mettler-Toledo International belief sich jüngst auf 28,03 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Mettler-Toledo International Inc.
Analysen zu Mettler-Toledo International Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Mettler-Toledo International Inc.
|1 206,00
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerJackson Hole im Fokus: ATX und DAX gehen nach neuen Rekorden stärker ins Wochenende -- Dow schließt kaum verändert - Techwerte tiefer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag höher, während sich auch der deutsche Aktienmarkt mit Gewinnen zeigte. An den US-Börsen herrschte Zurückhaltung. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.