Mettler-Toledo International Aktie

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WKN: 910553 / ISIN: US5926881054

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Mettler-Toledo International-Investment im Blick 28.08.2026 10:03:39

S&P 500-Titel Mettler-Toledo International-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Mettler-Toledo International-Investment von vor 3 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Mettler-Toledo International-Aktien verdienen können.

Vor 3 Jahren wurde die Mettler-Toledo International-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 1 181,70 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Mettler-Toledo International-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8,462 Mettler-Toledo International-Aktien. Die gehaltenen Mettler-Toledo International-Papiere wären am 27.08.2026 11 910,21 USD wert, da der Schlussstand 1 407,43 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 19,10 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Mettler-Toledo International belief sich jüngst auf 28,03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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