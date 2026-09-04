Mettler-Toledo International Aktie
WKN: 910553 / ISIN: US5926881054
|Frühe Anlage
|
04.09.2026 10:03:59
S&P 500-Titel Mettler-Toledo International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Mettler-Toledo International von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren wurden Mettler-Toledo International-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Mettler-Toledo International-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 1 575,31 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,063 Mettler-Toledo International-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 86,09 USD, da sich der Wert einer Mettler-Toledo International-Aktie am 03.09.2026 auf 1 356,23 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 13,91 Prozent verringert.
Der Mettler-Toledo International-Wert an der Börse wurde auf 27,39 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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