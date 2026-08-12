MGM Resorts International Aktie

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WKN: 880883 / ISIN: US5529531015

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Lukrative MGM Resorts International-Anlage? 12.08.2026 16:04:17

S&P 500-Titel MGM Resorts International-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in MGM Resorts International von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen MGM Resorts International-Einstiegs gewesen.

Die MGM Resorts International-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 35,40 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1 000 USD in die MGM Resorts International-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 28,249 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 11.08.2026 1 246,61 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 44,13 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 24,66 Prozent erhöht.

Jüngst verzeichnete MGM Resorts International eine Marktkapitalisierung von 10,92 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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