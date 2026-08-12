MGM Resorts International Aktie
WKN: 880883 / ISIN: US5529531015
|Lukrative MGM Resorts International-Anlage?
|
12.08.2026 16:04:17
S&P 500-Titel MGM Resorts International-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in MGM Resorts International von vor einem Jahr abgeworfen
Die MGM Resorts International-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 35,40 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1 000 USD in die MGM Resorts International-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 28,249 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 11.08.2026 1 246,61 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 44,13 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 24,66 Prozent erhöht.
Jüngst verzeichnete MGM Resorts International eine Marktkapitalisierung von 10,92 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu MGM Resorts International
Analysen zu MGM Resorts International
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|MGM Resorts International
|37,98
|-0,21%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX fester erwartet -- DAX vorbörslich in Grün -- Asiens Börsen mehrheitlich leichter
Der heimische Aktienmarkt dürfte sich vor dem Wochenende freundlich präsentieren. Der deutsche Leitindex wird mit Gewinnen erwartet. Die Börsen in Fernost zeigen sich am Freitag überwiegend schwächer.