Vor Jahren in MGM Resorts International-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 5 Jahren wurden MGM Resorts International-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 44,33 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die MGM Resorts International-Aktie investiert, befänden sich nun 2,256 MGM Resorts International-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 33,35 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 75,23 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 75,23 USD, was einer negativen Performance von 24,77 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von MGM Resorts International belief sich zuletzt auf 8,41 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at