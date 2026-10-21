MGM Resorts International Aktie

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WKN: 880883 / ISIN: US5529531015

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MGM Resorts International-Anlage unter der Lupe 21.10.2026 16:03:39

S&P 500-Titel MGM Resorts International-Aktie: So viel Verlust hätte eine MGM Resorts International-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in MGM Resorts International-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

MGM Resorts International-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 48,09 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 207,943 MGM Resorts International-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 6 009,57 USD, da sich der Wert eines MGM Resorts International-Papiers am 20.10.2026 auf 28,90 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 39,90 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete MGM Resorts International eine Marktkapitalisierung von 7,17 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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