Micron Technology Aktie

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WKN: 869020 / ISIN: US5951121038

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Micron Technology-Performance im Blick 01.09.2026 16:03:37

S&P 500-Titel Micron Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Micron Technology von vor 5 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Micron Technology-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde das Micron Technology-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 73,72 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 135,648 Micron Technology-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 31.08.2026 130 050,19 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 958,73 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 1 200,50 Prozent angezogen.

Alle Micron Technology-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,05 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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10.08.26 Micron Technology Buy UBS AG
25.06.26 Micron Technology Buy Deutsche Bank AG
25.06.26 Micron Technology Outperform RBC Capital Markets
25.06.26 Micron Technology Neutral Goldman Sachs Group Inc.
25.06.26 Micron Technology Overweight JP Morgan Chase & Co.
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