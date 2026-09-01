Micron Technology Aktie
WKN: 869020 / ISIN: US5951121038
|Micron Technology-Performance im Blick
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01.09.2026 16:03:37
S&P 500-Titel Micron Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Micron Technology von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurde das Micron Technology-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 73,72 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 135,648 Micron Technology-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 31.08.2026 130 050,19 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 958,73 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 1 200,50 Prozent angezogen.
Alle Micron Technology-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,05 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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