Micron Technology Aktie

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WKN: 869020 / ISIN: US5951121038

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Performance unter der Lupe 29.09.2026 16:03:48

S&P 500-Titel Micron Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Micron Technology von vor 5 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Micron Technology-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 29.09.2021 wurden Micron Technology-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Micron Technology-Anteile bei 71,64 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Micron Technology-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,396 Micron Technology-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 28.09.2026 1 471,22 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 1 053,98 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 1 371,22 Prozent angewachsen.

Micron Technology wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,22 Bio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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18.09.26 Micron Technology Outperform RBC Capital Markets
10.08.26 Micron Technology Buy UBS AG
25.06.26 Micron Technology Buy Deutsche Bank AG
25.06.26 Micron Technology Outperform RBC Capital Markets
25.06.26 Micron Technology Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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