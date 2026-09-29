S&P 500-Titel Micron Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Micron Technology von vor 5 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Micron Technology-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 29.09.2021 wurden Micron Technology-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Micron Technology-Anteile bei 71,64 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Micron Technology-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,396 Micron Technology-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 28.09.2026 1 471,22 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 1 053,98 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 1 371,22 Prozent angewachsen.

Micron Technology wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,22 Bio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at