Micron Technology Aktie

Micron Technology für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 869020 / ISIN: US5951121038

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Lohnendes Micron Technology-Investment? 06.10.2026 16:03:44

S&P 500-Titel Micron Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Micron Technology-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Micron Technology-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Micron Technology-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das Micron Technology-Papier bei 17,73 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Micron Technology-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 56,402 Micron Technology-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 60 009,02 USD, da sich der Wert eines Micron Technology-Papiers am 05.10.2026 auf 1 063,96 USD belief. Das entspricht einem Plus von 5 900,90 Prozent.

Micron Technology war somit zuletzt am Markt 1,20 Bio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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