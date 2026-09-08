S&P 500-Titel Micron Technology-Aktie: So viel hätte eine Investition in Micron Technology von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Micron Technology-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Micron Technology-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 17,45 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 5,731 Micron Technology-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.09.2026 gerechnet (1 016,59 USD), wäre das Investment nun 5 825,73 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 5 725,73 Prozent zugenommen.

Micron Technology markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,15 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at