Micron Technology Aktie
WKN: 869020 / ISIN: US5951121038
|Profitables Micron Technology-Investment?
|
08.09.2026 16:03:50
S&P 500-Titel Micron Technology-Aktie: So viel hätte eine Investition in Micron Technology von vor 10 Jahren abgeworfen
Micron Technology-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 17,45 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 5,731 Micron Technology-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.09.2026 gerechnet (1 016,59 USD), wäre das Investment nun 5 825,73 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 5 725,73 Prozent zugenommen.
Micron Technology markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,15 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Micron Technology Inc.
|
16:03
|S&P 500-Titel Micron Technology-Aktie: So viel hätte eine Investition in Micron Technology von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
07.09.26
|Apple, McDonald‘s, Micron, Brenntag, Daimler Truck, Robinhood - Charttechnik mit Harald Weygand (NewsTool)
|
07.09.26
|Apple, McDonald‘s, Micron, Brenntag, Daimler Truck, Robinhood - Charttechnik mit Harald Weygand (NewsTool)
|
04.09.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zum Handelsende im Aufwind (finanzen.at)
|
04.09.26
|NASDAQ-Handel Das macht der NASDAQ 100 am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
04.09.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
04.09.26
|Börse New York: NASDAQ 100 klettert zum Start (finanzen.at)
|
03.09.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 beendet den Donnerstagshandel mit Gewinnen (finanzen.at)
Analysen zu Micron Technology Inc.
|10.08.26
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|25.06.26
|Micron Technology Buy
|Deutsche Bank AG
|25.06.26
|Micron Technology Outperform
|RBC Capital Markets
|25.06.26
|Micron Technology Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.06.26
|Micron Technology Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|25.06.26
|Micron Technology Buy
|Deutsche Bank AG
|25.06.26
|Micron Technology Outperform
|RBC Capital Markets
|25.06.26
|Micron Technology Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.06.26
|Micron Technology Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|25.06.26
|Micron Technology Buy
|Deutsche Bank AG
|25.06.26
|Micron Technology Outperform
|RBC Capital Markets
|25.06.26
|Micron Technology Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.06.26
|Micron Technology Outperform
|RBC Capital Markets
|25.06.26
|Micron Technology Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.06.26
|Micron Technology Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Micron Technology Inc.
|875,70
|-2,09%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSteigende Ölpreise belasten: ATX geht wenig bewegt in den Feierabend -- DAX beendet Handel kaum verändert - 26.000-Punkte-Marke hält -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische sowie der deutsche Markt zeigten sich robust. Die US-Börsen zeigen sich nach der feiertagsbedingten Pause schwächer. Auch am Dienstag fanden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.