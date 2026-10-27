Micron Technology Aktie
WKN: 869020 / ISIN: US5951121038
|Langfristige Investition
|
27.10.2026 16:04:15
S&P 500-Titel Micron Technology-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Micron Technology-Investment von vor 5 Jahren verdient
Am 27.10.2021 wurde das Micron Technology-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Micron Technology-Aktie an diesem Tag bei 68,24 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Micron Technology-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 14,654 Micron Technology-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 13 242,97 USD, da sich der Wert eines Micron Technology-Anteils am 26.10.2026 auf 903,70 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 1 224,30 Prozent zugenommen.
Insgesamt war Micron Technology zuletzt 1,02 Bio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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