S&P 500-Titel Mid-America Apartment Communities-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Mid-America Apartment Communities-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Mid-America Apartment Communities-Investment verdienen können.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Mid-America Apartment Communities-Anteilen statt. Zum Handelsende standen Mid-America Apartment Communities-Anteile an diesem Tag bei 102,15 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 97,895 Mid-America Apartment Communities-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 11.08.2026 auf 131,74 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 896,72 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +28,97 Prozent.

Jüngst verzeichnete Mid-America Apartment Communities eine Marktkapitalisierung von 15,38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at