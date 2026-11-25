Bei einem frühen Investment in Mid-America Apartment Communities-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Vor 5 Jahren wurde das Mid-America Apartment Communities-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Mid-America Apartment Communities-Anteile an diesem Tag bei 210,56 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Mid-America Apartment Communities-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 47,492 Mid-America Apartment Communities-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 24.11.2026 5 501,52 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 115,84 USD belief. Damit wäre die Investition 44,98 Prozent weniger wert.

Zuletzt verbuchte Mid-America Apartment Communities einen Börsenwert von 13,13 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at