Mid-America Apartment Communities Aktie
WKN: 889495 / ISIN: US59522J1034
|Lukratives Mid-America Apartment Communities-Investment?
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25.11.2026 16:03:52
S&P 500-Titel Mid-America Apartment Communities-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Mid-America Apartment Communities-Investment von vor 5 Jahren verloren
Vor 5 Jahren wurde das Mid-America Apartment Communities-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Mid-America Apartment Communities-Anteile an diesem Tag bei 210,56 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Mid-America Apartment Communities-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 47,492 Mid-America Apartment Communities-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 24.11.2026 5 501,52 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 115,84 USD belief. Damit wäre die Investition 44,98 Prozent weniger wert.
Zuletzt verbuchte Mid-America Apartment Communities einen Börsenwert von 13,13 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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