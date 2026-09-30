Mid-America Apartment Communities Aktie

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WKN: 889495 / ISIN: US59522J1034

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Frühe Investition 30.09.2026 16:03:40

S&P 500-Titel Mid-America Apartment Communities-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Mid-America Apartment Communities von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren Mid-America Apartment Communities-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Am 30.09.2021 wurde die Mid-America Apartment Communities-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Mid-America Apartment Communities-Papier an diesem Tag 186,75 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,535 Mid-America Apartment Communities-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 63,42 USD, da sich der Wert einer Mid-America Apartment Communities-Aktie am 29.09.2026 auf 118,43 USD belief. Mit einer Performance von -36,58 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Mid-America Apartment Communities wurde am Markt mit 13,74 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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