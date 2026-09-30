Mid-America Apartment Communities Aktie
WKN: 889495 / ISIN: US59522J1034
|Frühe Investition
|
30.09.2026 16:03:40
S&P 500-Titel Mid-America Apartment Communities-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Mid-America Apartment Communities von vor 5 Jahren bedeutet
Am 30.09.2021 wurde die Mid-America Apartment Communities-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Mid-America Apartment Communities-Papier an diesem Tag 186,75 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,535 Mid-America Apartment Communities-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 63,42 USD, da sich der Wert einer Mid-America Apartment Communities-Aktie am 29.09.2026 auf 118,43 USD belief. Mit einer Performance von -36,58 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Mid-America Apartment Communities wurde am Markt mit 13,74 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Mid-America Apartment Communities IncShs
Analysen zu Mid-America Apartment Communities IncShs
Aktien in diesem Artikel
|Mid-America Apartment Communities IncShs
|102,15
|-1,54%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Arbeitsmarktdaten bremsen Zinssorgen: Wall Street schließt in Grün -- ATX beendet Handel nach Richtungssuche fester -- DAX geht mit kräftigem Plus ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während sich der deutsche Leitindex mit Gewinnen präsentierte. Auch die US-Börsen steuerten auf einen versöhnlichen Wochenschluss hin. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach unten.