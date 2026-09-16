Mid-America Apartment Communities Aktie

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WKN: 889495 / ISIN: US59522J1034

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Mid-America Apartment Communities-Investment im Blick 16.09.2026 16:03:38

S&P 500-Titel Mid-America Apartment Communities-Aktie: So viel Verlust hätte ein Mid-America Apartment Communities-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren Mid-America Apartment Communities-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 1 Jahr wurden Mid-America Apartment Communities-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Mid-America Apartment Communities-Aktie bei 139,39 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Mid-America Apartment Communities-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7,174 Mid-America Apartment Communities-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 893,11 USD, da sich der Wert eines Mid-America Apartment Communities-Anteils am 15.09.2026 auf 124,49 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 10,69 Prozent.

Der Mid-America Apartment Communities-Wert an der Börse wurde auf 14,55 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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