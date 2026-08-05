Mid-America Apartment Communities Aktie

Mid-America Apartment Communities für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 889495 / ISIN: US59522J1034

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Mid-America Apartment Communities-Investment 05.08.2026 16:03:56

S&P 500-Titel Mid-America Apartment Communities-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Mid-America Apartment Communities von vor 5 Jahren angefallen

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Mid-America Apartment Communities-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Mid-America Apartment Communities-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Mid-America Apartment Communities-Aktie an diesem Tag 191,48 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Mid-America Apartment Communities-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,222 Mid-America Apartment Communities-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 695,69 USD, da sich der Wert einer Mid-America Apartment Communities-Aktie am 04.08.2026 auf 133,21 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 30,43 Prozent verringert.

Mid-America Apartment Communities erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 15,49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Mid-America Apartment Communities IncShs

mehr Nachrichten

Analysen zu Mid-America Apartment Communities IncShs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Mid-America Apartment Communities IncShs 116,45 0,91% Mid-America Apartment Communities IncShs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04:31 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03:18 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.08.26 Bitcoin, Ether & Co. im Juli 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.08.26 KW 31: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen