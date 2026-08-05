S&P 500-Titel Mid-America Apartment Communities-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Mid-America Apartment Communities von vor 5 Jahren angefallen

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Mid-America Apartment Communities-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Mid-America Apartment Communities-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Mid-America Apartment Communities-Aktie an diesem Tag 191,48 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Mid-America Apartment Communities-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,222 Mid-America Apartment Communities-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 695,69 USD, da sich der Wert einer Mid-America Apartment Communities-Aktie am 04.08.2026 auf 133,21 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 30,43 Prozent verringert.

Mid-America Apartment Communities erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 15,49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at