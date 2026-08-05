Mid-America Apartment Communities Aktie
WKN: 889495 / ISIN: US59522J1034
|Mid-America Apartment Communities-Investment
|
05.08.2026 16:03:56
S&P 500-Titel Mid-America Apartment Communities-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Mid-America Apartment Communities von vor 5 Jahren angefallen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Mid-America Apartment Communities-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Mid-America Apartment Communities-Aktie an diesem Tag 191,48 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Mid-America Apartment Communities-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,222 Mid-America Apartment Communities-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 695,69 USD, da sich der Wert einer Mid-America Apartment Communities-Aktie am 04.08.2026 auf 133,21 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 30,43 Prozent verringert.
Mid-America Apartment Communities erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 15,49 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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