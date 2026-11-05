S&P 500-Titel Moderna-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Moderna von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Moderna-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Moderna-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 236,99 USD wert. Bei einem Moderna-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,422 Moderna-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Moderna-Papiers auf 258,38 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 109,03 USD wert. Das entspricht einem Plus von 9,03 Prozent.

Moderna markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 91,04 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at