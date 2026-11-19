Vor Jahren in Moderna eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Moderna-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Moderna-Anteile an diesem Tag bei 24,18 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 413,565 Moderna-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 81 385,44 USD, da sich der Wert eines Moderna-Anteils am 18.11.2026 auf 196,79 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 713,85 Prozent.

Moderna erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 83,82 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at