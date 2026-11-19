Moderna Aktie
WKN DE: A2N9D9 / ISIN: US60770K1079
|Frühe Anlage
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19.11.2026 16:03:43
S&P 500-Titel Moderna-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Moderna von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Moderna-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Moderna-Anteile an diesem Tag bei 24,18 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 413,565 Moderna-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 81 385,44 USD, da sich der Wert eines Moderna-Anteils am 18.11.2026 auf 196,79 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 713,85 Prozent.
Moderna erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 83,82 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Khakimullin Aleksandr / Shutterstock.com
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