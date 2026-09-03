Moderna Aktie
WKN DE: A2N9D9 / ISIN: US60770K1079
|Rentable Moderna-Investition?
|
03.09.2026 16:03:50
S&P 500-Titel Moderna-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Moderna-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurden Moderna-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Moderna-Anteile 112,56 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,888 Moderna-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Moderna-Papiers auf 150,81 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 133,98 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 33,98 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von Moderna belief sich jüngst auf 61,69 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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