Moderna Aktie
WKN DE: A2N9D9 / ISIN: US60770K1079
|Rentable Moderna-Anlage?
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27.08.2026 16:03:34
S&P 500-Titel Moderna-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Moderna-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Am 27.08.2025 wurde das Moderna-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 25,10 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Moderna-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 398,406 Moderna-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 26.08.2026 59 625,50 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 149,66 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 496,25 Prozent.
Insgesamt war Moderna zuletzt 63,41 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: PopTika / Shutterstock.com
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